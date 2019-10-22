Son dakika! Galatasaray-Real Madrid maç kadroları

Galatasaray-Real Madrid maçı öncesi nefesler kesildi... Fatih Terim, Real Madrid karşısında sahaya süreceği 11’i büyük ölçüde belirledi. Savunma bekleri Nagatomo ile Mariano’ya yeniden forma verecek İmparator, 3’lü defansta Luyindama- Marcao-Donk’u oynatacak. Nzonzi ile Seri’yi PSG maçında olduğu gibi beraber oynatmayı düşünen Terim, bu ikilinin hemen önünde kimi sahaya süreceğine henüz karar verebilmiş değil.

Terim, Belhanda ile sakatlıktan çıkan Lemina arasında kaldı. Hücumda ise Sivasspor maçında golleri atan Andone (2) ve Babel’in yeri garanti.

Galatasaray - Real Madrid muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Emre Mor, Belhanda, Babel, Andone

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodriguez, Benzema, Hazard

Falcao yine yok

Galatasaray’da Radamel Falcao bugün de forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılı takımda son maçına 1 Ekim’de PSG karşısında çıkan Kolombiyalı yıldız ardından ağrıları nedeniyle takımdan uzak kalmış, bireysel olarak antrenman yapmıştı. Maç eksiği bulunan deneyimli golcünün, Real Madrid’e karşı kadroya alınıp alınmayacağı merak konusu olmuştu.

Dün akşam yapılan basın toplantısında Falcao ile ilgili soruya Fatih Terim, “Falcao’nun durumunda yarına kadar olağasüntü bir şey olacağını sanmıyorum ama birazdan antrenmanda deneyip konuşup bakacağız yarın (bugün) oynar mı? Oynarsa da ne kadar oynar” ifadesini kullanmıştı. Ancak Kolombiyalı golcünün son idmana katılmadığı öğrenildi. Falcao antrenman sonrası açıklanan 19 kişilik kadroda yer almadı.

Real Madrid’de 6 eksik

İspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı. Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray’a önünde forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları olan Raphael Varane ile Toni Kroos ise İstanbul’a getirilen 21 kişilik kadroda yer buldu.