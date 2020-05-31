SON DAKİKA | Galatasaray, Razvan Marin için devrede

2019-20 sezonunu zirvede tamamlamak adına takım çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosu adına da transfer hedeflerini belirlemiş durumda. Gündeme gelen son isim ise daha önce de adı birçok kez geçen Razvan Marin oldu.

Belçika basınından FootNews, özel haberinde Marin'in Türkiye'ye gidebileceğini belirtti. Brugge ve Antwerp'in kadroya katmak istediği oyuncu için Galatasaray'ın devrede olduğu aktarıldı.





Daha önce de Galatasaray tarafından istenen oyuncu, 2019'un yaz transfer döneminde 12.5 milyon Euro karşılığında Standard Liege'den Ajax'a transfer olmuştu.

Ajax'a transferi ile kariyerinde önemli bir adım atan 24 yaşındaki Rumen oyuncu, bu sezon Hollanda ekibinde istediği süreleri alamadı.











