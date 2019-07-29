SON DAKİKA! Galatasaray, Radamel Falcao ile anlaştı!

Mbaye Diagne'yi satarak yerine dünyaca ünlü bir golcü almayı planlayan Galatasaray, uzun bir süredir Monaco'nun Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao'nun peşinden koşuyordu. Sarı Kırmızılılar'ın başkanı Mustafa Cengiz'in bugün oyuncuyla ilgilendiklerini doğrulamasının ardından İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

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Corriere dello Sport ve Sportitalia'dan Alfredo Pedulla, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Falcao ve Galatasaray, üç yıllık anlaşma sağladı. Transferle ilgili son detaylar konuşuluyor." ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından Sarı Kırmızılı taraftarlar, resmi açıklamanın yapılması için heyecanlı bir bekleyişe geçti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler