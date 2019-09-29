Son dakika | Galatasaray - PSG maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Gurubu'nda Fransız ekibi PSG ile Salı günü sahasında oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Galatasaray - PSG maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak’ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

Bu haberi de okudular Galatasaray - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?











