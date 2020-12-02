Galatasaray, üçüncü Onyekuru dönemi için geri sayımda. Genç yıldızı daha önce iki kez kiralayan Sarı-Kırmızılılar, üçüncü kiralama operasyonu için oyuncunun menaceri D'Avila'yı İstanbul'a çağırdı. Kulübü Monaco'da kadro dışı kalan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun Ocak ayında Fransa'dan ayrılması neredeyse kesinleşmiş durumda. Kısa süre önce Ruslar'dan gelen teklifleri elinin tersiyle iten Onyekuru'nun tek isteği, en iyi dönemlerini geçirdiği Galatasaray'ın formasını bir kez daha giymek. Sezon başındaki anlaşmazlıktan farklı olarak, Monaco'nun da artık bu görüşmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar, kontratı 1.5 sezonluk yapmak istiyor. D'Avila süreyle ilgili olarak Fransız devini ikna etmeye çalışacak. Sürecin gayet olumlu ilerlediği, Galatasaray Yönetimi'nin Ocak ayındaki transfere kesin gözüyle baktığı ve teknik patron Fatih Terim'e de müjdeyi ilettiği, gelen haberler arasında.

Metin Karabaş



