Son dakika! Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi transferlerini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmak için çalışmalar yaptığı Saracchi ve Onyekuru'nun transferleri için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

03 Ocak 2020, Cuma 22:06 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi transferlerini KAP'a bildirdi!

Galatasaray; Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un transferi için kulübü Leipzig, Henry Onyekuru’nun kiralanması için de kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: “Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

“Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

Marcelo Saracchi kimdir?

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