Galatasaray, Onyekuru'yu Monaco'dan sezon sonuna kadar kiraladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Henry Onyekuru Galatasaray'da 70 numaralı formayı giyecek.