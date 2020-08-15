Son dakika haberi... Mariano ile yollarını ayırdıktan sonra sağ bek arayışlarına hız veren Galatasaray, son olarak Yunanistan'da Olympiacos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi resmen kadrosuna katıyor. Galatasaray tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Omar Elabdellaoui'nin transferi adına resmi görüşmelere başlandığı belirtildi.









Kariyerinde Skeid, Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Braunschweig, Olympiacos ve Hull kadrolarında yer alan Elabdellaoui, 2014'te transfer olduğu Olympiacos ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu yaz takımdan ayrılmıştı.

28 yaşındaki Oslo doğumlu oyuncu, Norveç Milli Takımı ile de 44 maçta forma giydi.