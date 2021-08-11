Galatasaray , Dee Bost transferi sonrası Okben Ulubay'ı da kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada Okben Ulubay ile 1 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.





Okben Ulubay son olarak geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim'in formasını giymiş ve 11 lig maçında 7.9 sayı ortalaması yakalamıştı.

Galatasaray'ın transfer açıklamasında, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımıza katılan Okben Ulubay’a başarılar diliyoruz" mesajına da yer verildi.

Okben Ulubay kimdir?

Okben Ulubay Anadolu Efes’te profesyonel basketbol yaşamına başladı. Anadolu Efes’in genç yaş kategorilerinde forma giyen ve burada şampiyonluklar yaşayan Okben, Anadolu Efes bünyesindeki Pertevniyal takımında gelişimini sürdürdü.

2012 yılında Avrupa Yıldızlar Basketbol Şampiyonası’nda altın madalya kazanan millî takım kadrosunda yer alan Okben Ulubay, gösterdiği performans ile turnuvanın en değerli oyuncusu unvanına layık görüldü. 2013 ve 2014 yıllarında düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası turnuvalarında, Türkiye Milli Takımı formasıyla altın madalya kazandı.

Yunanistan’da 2015 yılında düzenlenen FIBA 19 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda takımıyla birlikte bronz madalya kazandı.Okben Ulubay, 2015 ve 2016 senelerinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda milli takımla bronz madalya sahibi oldu.

2013-2016 yılları arasında lacivert beyazlıların çatısı altında boy gösteren kısa forvet oyuncusu, 2016-2017 sezonunda Yeşilgiresun Belediyespor, 2017-2019 yılları arasında ise Darüşşafaka formasını terletti. Darüşşafaka’daki son senesinde Eurocup şampiyonluğu yaşadı. 2019 yılında ABA League takımlarından FMP Belgrad’a transfer olan Ulubay, 2020-2021 sezonunda Basketbol Süper Ligi’ne döndü.

Geçtiğimiz sezonu Aliağa Petkim Spor’da tamamlayan Okben Ulubay, çıktığı 11 maçta 7.91 sayı ortalaması tutturdu.