Son dakika! Galatasaray Oğulcan Çağlayan transferini bitirdi

Yeni sezon yapılanmasında yerli futbolcuya ağırlık veren Galatasaray bir yandan maaş bütçesini kısmaya çalışırken, yeni transferlerde de olabilecek en asgari şartlarda kontrat yapmayı planlıyor. Bu felsefeye hareket eden sarı-kırmızılı yetkililer uzun süredir radarda olan Oğulcan Çağlayan’a 300 bin Euro maaş verebileceklerini bildirdi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; kariyerini artık İstanbul’da sürdürmek isteyen Oğulcan, kariyeri için maddi olarak fedakarlık yapabileceğini temsilcisine iletirken, yeni sezon öncesi 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

Santrfor, sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabilen 1.88’lik futbolcunun sarı-kırmızılılarda tamamlayıcı bir rol üstleneceği, birçok yıldıza alternatif olabileceği düşünülüyor. Oğulcan bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 4 gol atıp, 2 asist yaptı.



