Son dakika! Galatasaray Muslera korkusu yaşıyor

Galatasaray'da son dakika Muslera gelişmesi yaşanıyor. Uruguaylı kaleci yaşadığı sakatlık nedeniyle ülkesinin milli takım kadrosundan çıkarıldı. Muslera'nın şiddetli bel ağrıları sonrası Arjantin ile oynanacak maç öncesi kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden de Muslera'nın durumu ile ilgili kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Muslera'nın Uruguay'ın Macaristan ile oynadığı milli maç sonrası belinde ağrılar hissettiği, detaylı tetkiklerinin deneyimli kalecinin İstanbul'a dönüşü sonrası yapılacağı ifade edildi.

Muslera'nın, Uruguay-Arjantin arasında oynanacak hazırlık maçında oynamasının mümkün olmadığı, bu nedenle kadrodan çıkarıldığı ifade edildi. Asan'ın 1 numarasının cuma günü Başakşehir ile oynanacak lig maçında forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.