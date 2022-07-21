Galatasaray , Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in geçici transferi konusunda Fransız ekibi Nantes ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

Sarı-Kırmızılı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Nantes'in 250 nin Euro geçici transfer bedeli ödeyeceği ve anlaşmada 5.75 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

Nantes de resmi internet sitesinden Mostafa Mohamed transferini resmen açıkladı

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir."



