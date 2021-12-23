Galatasaray 'da camianın sonucunu merakla beklediği iş resmiyete döküldü... Geçen sezonun devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla birlikte 1.5 yıllığına kiralanan Mostafa Mohamed için 'Kalacak mı, gidecek mi?' soruları sorarken, Sarı-Kırmızılılar harekete geçti.

Hürriyet'in haberine göre; Başkan Burak Elmas ve ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullandı. Zamalek Kulübü’ne gönderilen yazı ile Galatasaray kararını resmiyete döktü.

Başarılı forvet, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 44 maçta 14 gol, 1 asistlik performans gösterdi.