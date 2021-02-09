Ara transfer döneminde Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'i kiralayan Galatasaray, satın alma opsiyonu ile 2 oyununun da bonservisini alma hakkına sahip.

ONYEKURU'NUN SPONSORU DIAGNE

West Bromwich'e kiralanan Diagne sezon sonunda Onyekuru'nun sponsoru olacak. İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa 6 milyon Euro, küme düşerse 4 milyon Euro'ya Diagne'nin bonservisini alacak.

Sabah'ın haberine göre; Senegalli golcüden gelecek para, Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanılacak. Mostafa Mohamed'in kiralık sözleşmesi ise bir sezon daha devam ediyor. 2022 yazında FFP anlaşması sona erecek Galatasaray'ın 4 milyon dolar olan bonservisi almasında engel bulunmuyor.

Bu sezon 2 milyon dolar kiralama bedeli verilen Zamalek'e 4 milyon dolar daha ödenecek ve Mısırlı forvetin tapusu alınacak.

23 yaşındaki Onyekuru ve Mostafa Mohamed transferleriyle geleceğe yönelik önemli yatırımlarda bulunan Sarı-Kırmızılılar takımı gençleştirmeye devam edecek.









RYAN DONK'LA 1 YIL DAHA

Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk savunmada Marcao ile müthiş uyum yakaladı. 22 haftanın 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı takım, ligin en az gol (18) yiyen takımı konumunda. Performansıyla Luyindama'yı yedek bırakan Donk'tan Fatih Terim vazgeçmeyi düşünmüyor.

35 yaşına basacak Hollandalı savunmacının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Teknik heyetin 'kalsın' dediği Donk'a bir yıllık yeni sözleşme önerilme kararı alındı. Garanti ücreti düşük tutulacak Donk'un yine performansa bağlı bonus maddeleri olacak.

Muslera ve Arda'dan sonra takımın 3. kaptanı olan tecrübeli oyuncu bu sezon 21 maçta forma giydi. 2 gol, 2 asistle hücuma da katkı sağlayan Donk futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyor.

YEDLIN VE EMRE TAŞDEMİR GÖREVE

Fenerbahçe derbisinde adale sakatlığı yaşayan Linnes ve Saracchi bu hafta takımı yalnız bırakacak. Fatih Terim sağ beke DeAndre Yedlin'i, sol beke Emre Taşdemir'i hazırlamaya başladı. Kupadaki Alanyaspor maçında savunmanın sağında Yedlin, solunda Emre görev yapacak.

ASLAN, GEDSON'A KAVUŞTU

20 Ocak'ta yakalandığı koronavirüsü atlatan Gedson Fernandes'in üst üste üç Covid-19 testi negatif sonuç verirken, akciğer filmi de temiz çıktı. İngiltere'den gelen Gedson'un karantina süresi sona erdi. Takımla idmanlara başlayan Portekizli yıldız, Alanyaspor ile oynanan kupa maçında kadroya alınacak. Gedson Fernandes'in ligde pazar günkü Kasımpaşa maçına ilk 11'de çıkması planlanıyor.

MARCAO VE TAYLAN ZİRVEDE

Derbide attığı golle Mostafa Mohamed, yaptığı kurtarışlarla Muslera konuşulsa da teknik heyet, galibiyette aslan payını Marcao ve Taylan'a verdi. Kadıköy'de 67 kezle Galatasaray adına topla en çok buluşan isim olan Marcao, attığı 58 pasın 54'ünde isabet sağladı. Taylan ise Fenerbahçe karşısında 11 ile en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu olurken, 5 atak girişimini önledi.