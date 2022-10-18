Süper Lig devlerinden Galatasaray 'da kısa süre önce sürpriz bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'un teknik ekibine RB Leipzig'de Julian Nagelsmann'ın yardımcıları arasında görev yapan Moriz Volz dahil edildi. Volz'un göreve getirildiği resmen açıklandı. Moritz Volz'un Okan Buruk'un teknik ekibine dahil olmasının ardından "Yeni bir Torrent vakası mı?" yorumları başladı. Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'e gitmesinin ardından boşa çıkan Alman çalıştırıcı ile sarı-kırmızılılar yeni bir planlamaya gitme kararı aldı.





Resmi açıklama geldi

Galatasaray yaptığı açıklamada, ' Moritz Volz, teknik direktörümüz Okan Buruk’un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacaktır. Okan Buruk’un 1 ay önce görüşme de gerçekleştirdiği Volz, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır' denildi.

SARGON DURAN DAHİL EDİLDİ

Sarı-kırmızılılarda Sargon Duran'ın geçtiğimiz hafta duran top antrenörü olarak göreve başlamasının ardından Moritz Volz hamlesini yapması camiada merak uyandırdı.





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Galatasaray'da Okan Buruk'un sezon başında Sergio Garcia Gomez'i teknik ekibine dahil etmesi ardından Sargon Duran hamlesi ve son olarak Moritz Volz'un gelişi dikkat çekti. 39 yaşındaki çalıştırıcının 1 ay önce Okan Buruk ile görüştüğü ve ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.





Bundesliga’da son dönemde başarılı sonuçlar alan Leipzig’de Julian Nagelsmann’ın yardımcılığını yapan Volz’un scouting ve bilimsel çalışmalarda Cim-Bom’da önemli bir rol üstleneceği belirtildi. Daha önce İngiltere Premier Lig devi Arsenal’de de scout olarak görev yapan Alman çalıştırıcının altyapı konusundaki yapılanmada da önemli görevler alacağı bildirildi.









NAGELSMANN'IN GÖZDESİYDİ

Arsenal'da 2015-2019 yılları arasında gözlemcilik görevini üstlenen Moritz Volz, 2019-2021 arasında RB Leipzig'de çalşıştı. Arsenal ve Fulham gibi kulüplerde futbol oynayan Moritz Volz'un kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. . RB Live'a verdiği röportajda takıma dair tartışmaları Volz ile yaptığını dile getiren Nagelsmann, Alman çalıştırıcının görev tanımını şu sözlerle anlatmıştı: "Volz'la birlikte antrenmanların yapısını birlikte planlıyoruz."





OKAN BURUK İSTEDİ

Moritz Volz’un, sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk’un isteğiyle göreve getirilmesi, yönetim kaynaklı bir tercih olduğu iddialarını da çürütmüş oldu. Galatasaray’da geçen sezon Burak Elmas yönetimi Fatih Terim görevdeyken 2. adamlık için İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent’e teklifte bulunmuş ve bu durum daha sonra krize neden olmuştu.Terim’in ayrılığının ardından takımın başına getirilen tecrübeli teknik adam Galatasaray ile 20 maça çıkmış, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 8 de mağlubiyet yaşamıştı.

OKAN BURUK'UN TEKNİK EKİBİ

Galatasaray'da Okan Buruk'un güncel teknik heyetinde toplam 11 isim yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda İrfan Saraloğlu ile Ismael Garcia Gomez yardımcı antrenörlük görevini üstleniyor. Sarı-kırmızılılarda Fadıl Koşutan ile Can Okuyucu kaleci antrenörü olarak görev alıyor. Dursun Genç, Kaan Arısoy, Yusuf Köklü ve Fuat Demir atletik performans antrenörü olarak Okan Buruk'un ekibinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda performans ve maç analisti olarak Yılmaz Yüksel, Serhat Doğan ve Can Mutlu görev alıyor.

ROTASYON ZAMANI

Galatasaray’ın, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda OGM Kastamonu ile oynayacağı maçta Teknik Direktör Okan Buruk’un kadroda rotasyona gideceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun Süper Lig’de oynamayan ya da son maçta az süre alan isimleri sahaya süreceği belirtildi. (Skorer)







