Galatasaray U19 Takımı'nın kaptanı Metehan Baltacı, tecrübe kazanması için kiralık gönderildi. Fatih Terim ve kurmaylarının üzerine titrediği isimler arasında yer alan Metehan, önümüzdeki sezon TFF 3. Lig ekibi İskenderunspor'un başarısı için ter dökecek.

Sözleşmesi 3 yıl uzatıldı

1.89 boyundaki stoper geçtiğimiz sezon U19 Takımı'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı Kırmızılı ekibin 3 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul eden Metehan'ın CEO'luğunu Jan Olde Riekerink’in, teknik direktörlüğü Ümit Karan'ın yaptığı İskenderunspor'da tecrübe kazanması ve Galatasaray'a hazır halde dönmesi amaçlanıyor.

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 3 yıl uzattı ve 18 yaşındaki stoperi İskenderunspor'a kiraladı.

Skorer kimliğiyle ön plana çıktı

Galatasaray altyapısında yetişen 18 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon U19'da çıktığı 37 maçta 7 golle skora katkı sağladı. Skorer kimliğiyle ön plana çıkan takım kaptanı, normal sezonu lider bitiren, Play-Off finalinde ise Trabzonspor 'a kaybeden takımın en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.