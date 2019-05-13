Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasını kazanan takım şampiyonluğunu ilan edecek. Dev mücadelenin İddaa oranları da bugün resmen belli oldu. İddia Risk Yönetimi, ev sahibi Galatasaray'ı net favori olarak gösterirken oranlar şu şekilde açıklandı:

Galatasaray: 1.70

Beraberlik: 3.10

Medipol Başakşehir: 3.40

Türk Telekom Stadyumu'ndaki maç, 19 Mayıs Pazar günü 19.00'da başlayacak.