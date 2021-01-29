Galatasaray, Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin 1.4 milyon Sterlin karşılığında West Bromwich Albion'a kiraladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited Şirketimize net 1.400.000 GBP geçici transfer bedeli ödeyecektir" denildi.

Diagne veda etti

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a transfer oldu. Başarılı golcü yeni takımına katılmak için İngiltere'ye gitti. Diagne, sosyal medya hesabından uçağa binerken olan fotoğrafını paylaştı ve veda mesajı yayımladı.

29 yaşındaki futbolcu mesajında, "Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere. Müthiş galibiyet takım" ifadelerini kulandı.



