Son dakika | Galatasaray, Mathias Ross transferini açıkladı

Galatasaray 'dan savunmaya sürpriz hamle...Sarı-Kırmızılılar uzun süredir arayışta olduğu alternatif stoperi Danimarka'da buldu. Aalborg takımında forma giyen ve kaptanlık pazubandı da takan 21 yaşındaki 1.90'lık savunmacı Mathias Ross'la anlaşma sağlandı. Aalborg'la da el sıkışan GalatasarayY önetimi, genç oyuncuyu dün gece saatlerinde İstanbul'a getirdi. Ross'un tıpkı vatandaşı Victor Nelsson gibi geleceğe yatırım olarak düşünüldüğü öğrenildi.

Altyapısından yetiştiği Aalborg'da genç yaşına rağmen 104 resmi maça çıkan Ross, attığı 6 golle dikkat çekti. Danimarka'nın genç yaş milli takımlarında da oynayan genç stoperin hedefi, Galatasaray'da kendini gösterip A Milli Takım'da da Nelsson'un partneri olabilmek

1 milyon 750 bin Euro bonservis

Galatasaray, Mathias Ross Jensen transferi için oyuncu ve kulübü Aalborg ile anlaşıldığını açıkladı. 21 yaşındaki stoper için Danimarka ekibine 4 eşit taksitte, 2 sezonda toplam 1 milyon 750 bin Euro bonservis ödenecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve Kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.'' ifadeleri kullanıldı.