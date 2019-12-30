Son dakika! Galatasaray Marcelo Saracchi'yi transfer etti

Son dakika haberi...Galatasaray'da ilk takviye sol beke oldu. Nagatomo ile yolları ayıran Sarı Kırmızılılar, RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiraladı.

30 Aralık 2019, Pazartesi 07:23 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray Marcelo Saracchi'yi transfer etti

Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, Leipzig'de forma giyen sol bek oyuncusu Marcelo Sarrachi'yi kiraladı.

Uruguaylı sol bek ile Galatasaray'ın anlaştığı geçen hafta basına yansırken; Almanya basını transferin sonlandırıldığını yazdı. Kicker gazetesinin haberine göre; SarıKırmızılı ekip, 21 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıl anlaşmaya vardı.

1.5 yıl önce Arjantin'in köklü ekiplerinden River Plate'den 12 milyon Euro'ya RB Leipzig'e transfer olan genç oyuncu, bu sezon sadece 4 lig maçında oynadı.

Alman ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saracchi, bu sezon 7 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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