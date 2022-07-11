Galatasaray Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu bonuslarla 15 milyon Euro'ya Sevilla'ya sattığını duyurdu. Sarı-Kırmızılı takım bir sonraki satıştan %10 da pay alacak.





KAP'a yapılan açıklama

Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eur tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Marcao'yu 2019 yılında Chavez takımından 4 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.









Galatasaray veda etti...

Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira.