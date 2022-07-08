Dış transferde kritik yatırımlar yapmaya hazırlanan Galatasaray 'da Marcao belirsizliği sona erdi. İspanyol kulübü Sevilla ve Rus kulübü Zenit'in kadrosuna katmak istediği Cim Bom'un en revaçtaki oyuncusu Marcao'nun yeni rotası İspanya oldu.

Uzun süren görüşmeler sonrasında Sevilla ile bonservis konusunda anlaşmaya varan Sarı Kırmızılılar, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamanın ardından Sevilla da transferi resmen açıkladı. İspanyol kulübü, 26 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

2019 yılında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Aslan'a transfer olan 26 yaşındaki stoper, Sarı Kırmızılı formayla 3 yılda 140 maça çıktı, 2 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.







