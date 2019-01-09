Galatasaray Portekiz'in Chaves takımında forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Marcao'nun transfer görüşmelerini KAP'a bildirdi. Brezilyalı futbolcunun kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama...

Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Marcao, Bu sezon 16 maçta forma giyerken 2 kez de fileleri havalandırdı. Brezilyalı stoperin piyasa değeri 900 bin euro.

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