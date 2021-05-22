SON DAKİKA | Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini uzattı.. İşte Marcao'nun yeni ücreti!
Son dakika haberi... Galatasaray, başarılı stoperi Marcao'nun sözleşmesini uzattı. Brezilyalı defans oyuncusu, 2024 yılına kadar Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Resmi açıklama Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapıldı. Marcao'nun yeni yıllık ücreti de belli oldu.
Galatasaray başarılı stoperi Marcao'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Resmi açıklama Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapıldı.
Açıklamada, "Marcao Teixeira, 2024 yılına kadar bizimle" sözüne yer verildi.
Marcao, 2022/23 sezonunda 1.3 milyon Euro, 2023/24 sezonunda ise 1.4 milyon Euro kazanacak. Brezilyalı futbolcunun güncel maaşı 850 bin Euro'ydu.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1396096100642197504
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti"
Marcao da yaptığı paylaşımla sözleşmenin işaretini vermişti.
https://twitter.com/teixeira_marcao/status/1396082784658202626