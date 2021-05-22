Galatasaray başarılı stoperi Marcao'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Resmi açıklama Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada, "Marcao Teixeira, 2024 yılına kadar bizimle" sözüne yer verildi.

Marcao, 2022/23 sezonunda 1.3 milyon Euro, 2023/24 sezonunda ise 1.4 milyon Euro kazanacak. Brezilyalı futbolcunun güncel maaşı 850 bin Euro'ydu.





Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti"

Marcao da yaptığı paylaşımla sözleşmenin işaretini vermişti.





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