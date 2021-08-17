SON DAKİKA | Galatasaray, Marcao kararını bugün açıklayacak

Galatasaray 'ın bugün gerçekleştirdiği sponsorluk imza töreninde, Sarı-Kırmızılı ekibin yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırıda bulunan Marcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Köksal Ünlü, "Teknik heyet kapsamlı bir rapor hazırlıyor. İdari bir durum var. Kamuoyu müsterih olsun ki yapılan işle ilgili bir ceza olacak. Teknik heyetin bize bir rapor vermesini istedik. Birkaç saat içinde rapor bize ulaşır, kamuoyuna kararımızı sunarız. Karar %99 bugün açıklanacak. Karar bugün kesin çıkar. Birikim olabilir, adrenalin olabilir ama olmaması gereken bir durum. Bugün içinde büyük olasılıkla karar verilir." açıklamasında bulundu.







