Son dakika... Galatasaray Maicon'u Al Nassr'a kiraladı
Luyindama transferinin ardından gözden düşen ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Maicon, 1.5 yıllığına Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a kiralandı. Galatasaray Kulübü, Al Nassr'dan 1.7 milyon Euro kiralama ücreti alacağını ve oyuncunun ücretlerinin Al Nassr tarafından karşılanacağını açıkladı.
Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon'un 1.5 yıllığına Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre Suudi Arabistan ekibi, Brezilyalı stoper için sarı-kırmızılılara 1.7 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca kiralama süresi boyunca Maicon'un yıllık ücreti de Al-Nassr tarafından karşılanacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir."
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