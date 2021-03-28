Son dakika - Galatasaray maçında Boupendza var mı, yok mu?

Atakaş Hatay’ın golcüsü Aaron Boupendza’nın Gabon Milli Takımı’ndaki koronavirüs testinin pozitif çıkması, gözleri 3 Nisan’da oynanacak Galatasaray karşılaşmasında çevirdi. Oyuncunun lige yetişemeyebileceği ifade edildi.

Ancak Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, kendilerine böyle bir bilgi gelmediğini söyledi. Vardı, “Biz de sosyal medyadan öğrendik. Resmi olarak doğrulattığımız bir şey yok. Oyuncumuz Türkiye’ye döndüğünde, burada gereken testleri yapacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz. Aaron olmasa bile çıkıp aslanlar gibi oynayacağız” diye konuştu.