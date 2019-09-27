Son dakika! Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un cezası kaldırıldı
Hafta sonu oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde başkan Ali Koç'a verilen ceza ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL'lik para cezasını kaldırdı.
Profesyonel Futbol ve Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti. Fenerbahçe'nin Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz sonrasında karar çıktı. Sarı lacivertlilerin başkanının aldığı 30 günlük hak mahrumiyeti cezası Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
TFF Tahkim Kurulu 27 Eylül 2019 günlü (44) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2019/295 - K.2019/327
FALCAO VE MURIÇ GOL ATAR'A MUHTEŞEM ORAN! GÖRSEL'E TIKLA OYNA...
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 10:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş., vekilleri Av. Alper PİRŞEN ve Av. Özge TOKARLI'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
Bu haberi de okudularGalatasaray - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu haberi de okudularSon dakika | Galatasaray - Fenerbahçe maçının oranı bir kez daha değişti