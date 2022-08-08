Transferde son dönemin en hareketli takımı Galatasaray 'dan resmi açıklama geldi. 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, kulüpten de yapılan açıklamayla kendisini resmen Sarı Kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladığı açıklandı. Oyuncunun maliyeti de KAP'a bildirildi.

Torreira için KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.











