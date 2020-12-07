Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek, Alanyaspor'un puan kaybetmesi sonrası zirveye ortak olan Galatasaray, yeni yıla lider olarak girmek istiyor. Sarı kırmızılılar, 12. haftayı bay geçerek 13 günlük ara vermiş olacak. Bu sayede hem sakat hem de coronavirüse yakalanan oyuncuların geriye dönecek olması, teknik direktör Fatih Terim'in elini güçlendirecek.

HEDEF YENİ YILI LİDER TAMAMLAMAK

Son olarak Ekim ayında sahasında Alanyaspor'a kaybeden Galatasaray, sonraki çıktığı 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Bu maçtan sonra iyi bir grafik sergileyen sarı kırmızılılar, son hafta itibariyle Alanyaspor ve Fenerbahçe'yle puanını eşitleyerek zirveye ortak oldu (23 puan).

Fatih Terim ve ekibi, 13 günlük sürede yıl sonuna kadar çıkacağı maçlardan 9 puan almanın planlarını yapıyor. Sarı kırmızılılar, yıl sonuna kadar sırasıyla Karagümrük (D), Göztepe ve Trabzonspor (D) maçlarını kazanarak 2020 yılını liderlik koltuğunda tamamlamanın peşinde...

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