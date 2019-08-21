Son dakika... Galatasaray Kostas Mitroglou ile yollarını ayırdı

Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Yunan golcü Kostas Mitroglou ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulübün kadro listesinde ismi yer almayan Mitroglou’nun, TFF oyuncu bilgi bankasında bugün tarihli olarak yeni takımının, isim verilmeden Hollanda ekibi olduğu belirtildi.

Yunan golcünün adı, Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven ile anılıyordu.

Mitroglou 2018-2019 sezonunda 1.5 milyon Euro kazanmıştı. Yunan golcü, 2019-2020 sezonu için net 2.6 milyon Euro kazanacaktı. Mitroglou, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 müsabakada 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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