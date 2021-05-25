Son dakika - Galatasaray, Keven Schlotterbeck’i istiyor

Alman Ligi’nde Freiburg takımının formasını giyen stoper Keven Schlotterbeck’in, Galatasaray scout ekibi tarafından istendiği ifade edildi. Christian Luyindama ile yolları ayırmayı düşünen sarı-kırmızılıların, Alman ekibine teklifte bulunduğu dile getirildi .Ön libero olarak da görev yapabilen Schlotterbeck’in geçen sezon Union Berlin’de kiralık olarak oynadığı vurgulandı. Bundesliga’da 24 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki Alman oyuncunun 30 Haziran 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.









Diagne döndü

Cim-Bom’un devre arasında, İngiltere’nin West Bromwich Albion’a kiraladığı Mbaye Diagne, Premier Lig’in önceki bitmesiyle birlikte yeriden Galatasaray’a döndü. Sarı-kırmızılı ekipte ilk yarıda 15 maçta 9 golü bulunan Senegalli oyuncu, Ada’da da 16 karşılaşmada 3 gol, 2 asiste imza koydu. 31 Mayıs 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Diagne’nin durumu, teknik direktör kararıyla netlik kazanacak.(Skorer)