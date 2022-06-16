Son dakika! Galatasaray, Keita Balde transferini bitiriyor

Galatasaray 'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçimi kazandıktan hemen sonra vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başladı. Futbol yapılanmasının başına Cenk Ergün’ü getirmeye hazırlanan Özbek yönetimi, Keita Balde transferinde önemli bir yol katetti.

30 Haziran'da serbest kalacak

Bir süredir Senegalli yıldız ile görüşme halinde olan yönetimin kısa süre içerisinde transfere nokta koyması bekleniyor. Cagliari'nin Serie B'ye düşmesinin ardından sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunan ve 30 Haziran'da İtalyan ekibine veda edecek olan 27 yaşındaki forvet ile anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanacağı haberler arasında.

30 milyon Euro'ya Monaco'ya gitti

Barcelona altyapısından yetişen ve Temmuz 2011'de 300 bin Euro bedelle Lazio'ya transfer olan Keita, İtalyan ekibindeki büyük çıkışıyla adından söz ettirdi. Burada 137 maçta 31 gol, 22 asistle oynayan ve Ağustos 2017'de 30 milyon Euro bonservisle Monaco'nun yolunu tutan Senegalli'nin Fransız ekibindeki macerası ise istediği gibi gitmedi.

Kiralık dönemleri

2017/18 sezonunda 33 resmi maça çıkan ve 8 gol, 11 asistle oynayan yıldız hücumcu, Ağustos 2018'de 5 milyon Euro kiralama bedeli ile Inter'in yolunu tuttu ve Serie A'ya döndü. Inter'de 30 maçta 5 gol, 2 asistle skor katkısı veren Keita, Monaco'ya döndü. İkinci döneminde Monaco'da 26 maçta 8 gol atıp 4 gol pası veren 1.81 boyundaki forvet, Eylül 2020'de 1.8 milyon Euro kiralama ücretiyle Sampdoria'ya katıldı.

Son durağı Cagliari

Sampdoria'da 26 maçta 7 gol atıp, 2 de asist yapan Keita, Ağustos 2021'de bedelsiz olarak Cagliari'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 26 maçta 3 gol, 2 asistle skor katkısı veren tecrübeli forvet, takımın Serie B'ye düşmesine engel olamadı. Cagliari'ye 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık imza atan Senegalli yıldız 30 Haziran'dan itibaren takımdan ayrılacak ve bonservissiz olarak transfer olabilecek.

Senegal A Milli Takım formasını 36 kez giyen Keita, 6 gol atma başarısı gösterdi. İsmi Beşiktaş ile de anılan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

Yakup Çınar / Fanatik Özel







