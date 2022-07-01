Son dakika Galatasaray transfer haberi...İzmir ekibi Altay, Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Altay'dan yapılan açıklama şöyle;

16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen profesyonel futbolcumuz, evladınnız Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Futbola Altay'ımızda başlayan, Altay Spor Okulları'nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı'mızın oyuncusu olan evladınnız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz.

Yolun açık olsun bizim çocuk...

Camiamıza ve kamuoyuna duyurulur.

Kazımcan Karataş veda etti

Genç futbolcu Kazım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altay'a veda etti. Kazımcan'ın açıklamaları şöyle;

Sevgili Büyük Altay Ailem;

Ailem diyorum çünkü tanıştığımız da henüz 10 yaşındaydım. Spor okulu öğrencisi olarak başlayan bu birlikteliğimiz, tüm alt yaş kategorilerinde ve en sonunda da A takım seviyesine kadar sürdü.

Bu forma altında, bu camia içerisinde o kadar güzel anlar yaşadım, o kadar kıymetli insanlar tanıdım, kendimi o kadar özel hissettim ki bu duygular sadece birbirine sıkıca bağlı aile üyeleri arasında hissedilen duygulardır. Bu nedenle Altay sadece bir spor kulübü değil, büyük bir ailedir benim için.

Beni öyle bağrınıza bastınız ki bunun saha içinde ve dışında kısaca tüm yaşantımda hissettim. Gelişim yolculuğuma sizler de eşlik ettiniz ve hep yanımda oldunuz Bir futbolcu için bu çok özel bir duygu.

Benim için bu satırları yazmak oldukça zor. Ama yeni bir hikaye yazmak için şimdi ayrılık vakti geldi. Tanıştığırn, tanışamadığım, bu yolculukta yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Armasında İzmir yazan Büyük Altay benim için her zaman özel olacak ve hayatım boyunca bu onuru yaşayıp yaşatacağımdan şüpheniz olmasın.

Son iç saha maçında verdiğim röportajda da söylediğim gibi; "Büyük Altay her zaman en üst ligleri hak eder ve kısa zamanda oraya gelecektir." Buna tüm kalbimle inanıyorum.

' Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizleri çok seven, evladınız, kardeşiniz..



