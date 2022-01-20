Galatasaray , Süper Lig 'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Düşme hattıyla arasında 6 puan fark kalan Aslan, Domenec Torrent yönetiminde çıkacağı ikinci maçı kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. Son 3 maçından 9 puan çıkaran Kasımpaşa ise deplasmanda 4'te 4 peşinde olacak.

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

TFF'den yapılan açıklama ile mücadelenin VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak.







