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Son dakika! Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu.

20 Ocak 2022, Perşembe 11:38 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu

Galatasaray , Süper Lig 'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Düşme hattıyla arasında 6 puan fark kalan Aslan, Domenec Torrent yönetiminde çıkacağı ikinci maçı kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. Son 3 maçından 9 puan çıkaran Kasımpaşa ise deplasmanda 4'te 4 peşinde olacak.

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

TFF'den yapılan açıklama ile mücadelenin VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. 


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(ÖZET) Galatasaray - Kasımpaşa maç sonucu: 1-3


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