Galatasaray 'ın kaptanı Arda Turan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ligde zor günler geçiren takımı için "Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız" diyen Turan, "Futbol kariyerinizi ne zaman sonlandırmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi.

Hürriyet'in haberine göre Arda Turan, "Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih (Terim) Hoca'yla, kulüple konuşurum. Danışıp öyle karar vermek lazım. Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil. Benim çok özel ve güzel bir kariyerim var" dedi.







