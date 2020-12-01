Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Hatayspor karşısında ne kadroyu ne de kurguyu bozacak. Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyundan, skordan ve takımdan memnun kalan tecrübeli teknik adam, işleyen düzeni değiştirmek istemiyor. Son iki maçtaki pozitif görüntünün karşılığı olarak aynı takımla maça başlamak isteyen Terim’in kim dönerse dönsün yine de aynı ekibi çıkarmak konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Hastalar belirsiz

Sarı-kırmızılılarda milli arada Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan futbolcuların Hatay maçına yetişmelerindeki belirsizlik de sürüyor. 5 futbolcudan Omar ve Babel’in İstanbul’a dönüşte yapılan testlerinin de pozitif çıktığı, TFF Sağlık Rehberi Programı’na göre Hatay maçına yetişemeyecekleri belirtildi.

Rehbere göre son pozitiflikten itibaren 14 gün geçmesi gerektiği, bu nedenle Hatay maçında 5 oyuncunun da oynamama olasılığının bulunduğu bildirildi.

Sakatlıkları nedeniyle Rize deplasmanında forma giyemeyen Falcao ve Saracchi’nin yine riske edilmeyecekleri öğrenildi. Terim’in bu futbolcuları tam olarak hazır olmadan oynatmayı düşünmediği belirtildi. Emre Taşdemir ve Diagne’den memnun olan tecrübeli hoca bu yüzden Falcao ve Saracchi’yi tam hazır olduktan sonra kadroya dahil edecek. (Skorer)