Son dakika | Galatasaray kadrosu belli oldu

Galatasaray 'ın Altay maçı kamp kadrosunda Taylan Antalyalı, Barış Alper Yılmaz, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli yer almadı.
Taylan Antalyalı'nın gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda olmadığı öğrenildi...
ALTAY MAÇI KAMP KADROSU
Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.