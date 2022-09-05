Son dakika! Galatasaray, Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı

Süper Lig'de 4 haftada 7 puan toplayan Galatasaray transferde girişimlerini hızlandırdı. Marcao'nun ayrılığı sonrası stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar milli futbolcu Kaan Ayhan ile mutlu sona ulaştı.

Mutlaka yerli bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Cim Bom milli futbolcuda mutlu sona ulaştı. Transfer için anlaşma sağlanırken sözleşme detayları belli oldu.

VEDALAR YAŞANDI

Galatasaray'da kurmaylar Okan Buruk'un planları arasında yer almayan oyuncularla yollarını ayırdı. Süper Lig devinde sözleşmesi sona eren Bartuğ Elmaz, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Arda Turan'la vedalaşıldı. Sarı-kırmızılılarda Alpaslan Öztürk, Batuhan Şen, Eren Aydın, Süleyman Luş, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Mostafa Mohamed kiralık olarak takımdan ayrıldı. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Charleroi'ye kiraladığı Valentine Ozornwafor'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu Charleroi tarafından kiralandı. Süper Lig devinde gösterdiği performansla dikkat çeken Marcao, Sevilla'nın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılar bu transferden kasasına 12 milyon euro koydu.

GOL KISIRLIĞI

Geçen yıl 13. olarak tamamladığı sezonda 38 maçta 51 kez gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, bu sezon ise geride kalan 4 maçta sadece 2 kez ağları sarsabildi. Galatasaray, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı. Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında ise Gomis son anlarda sahneye çıkarak takımın skor üreten tek ismi oldu.

YILDIZLAR İMZA ATTI

Süper Lig devinde transfer planlamasında yıldız isimlere ağırlık verildi. Dries Mertens, Haris Seferovic, Leo Dubois, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira ile kadrosunu güçlendirdi. Süper Lig'de gösterdikleri performansla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'la derin bir kadro oluşturuldu. Öte yandan Süper Lig devi orta saha kurgusuna AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna dahil etti. Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain'de Mauro Icardi'nin bu sezon ayrılmasına karar verildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'in yer aldığı forvet hattına fırsat transferi yapmak için uzun süredir çalışmalarını hızlandırmıştı.

KAAN AYHAN'DA MUTLU SON

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp Marcao'nun ayrılığı sonrası stoper takivyesi için girişimlerini hızlandırdı. Yabancı kural nedeniyle yerli isimlere yönelen Aslan Kaan Ayhan konusunda mutlu sona ulaştı

GALATASARAY DİRETTİ

İtalya Serie ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Kaan Ayhan için 6 milyon Euro istendi. Fakat Cim Bom, 4 milyon Euro'nun üzerine çıkmadı. Aslan'ın inadı sonrası 4 milyon euroda anlaşma sağlandı.

YILLIK 1.6 MİLYON EURO

Milli futbolcu Kaan Ayhan'a verilecek rakam da belli oldu. Buna göre 4 senelik anlaşmaya imza atacak Ayhan senelik 1.6 milyon euro kazanacak.



