Son dakika! Galatasaray Joao Pedro transferi için masada!
Son dakika Galatasaray transfer haberi... Joao Pedro transferi için İtalya'ya giden Erden Timur, Cagliari Sportif direktörü ile toplantı yapacak. Transferin toplantının ardından netleşmesi bekleniyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da listeye en son Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro dahil edilmişti.
Bu transfer için Cagliari ilk olarak Galatasaray'dan 7 milyon euro talep etmişti.
Toplantı olacak
Golcü futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da Erden Timur, Roma’da Cagliari Sportif Direktörü Capozucca ile 1-2 saat içinde Joao Pedro transferi için toplantı yapacak. Cagliari Başkanınında doğruladığı bu görüşmeden net bir sonucun çıkması bekleniyor.
Transferin bitmesi bekleniyor
Daha önce İtalyan kulübüne Joao Pedro için 3 milyon euro önermişti ancak cagliari bu teklifi 7 milyon euro istediklerini belirterek reddetmişti.
Bugünkü toplantıda Sarı-Kırmızılılar'ın 4 milyon euro ve bonuslarla birlikte Joao Pedro transferini bitirmesi bekleniyor.
Yakup Çınar/Fanatik.com.tr