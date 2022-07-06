Son dakika! Galatasaray Joao Pedro transferi için masada!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da listeye en son Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro dahil edilmişti.

Bu transfer için Cagliari ilk olarak Galatasaray'dan 7 milyon euro talep etmişti.

Toplantı olacak

Golcü futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da Erden Timur, Roma’da Cagliari Sportif Direktörü Capozucca ile 1-2 saat içinde Joao Pedro transferi için toplantı yapacak. Cagliari Başkanınında doğruladığı bu görüşmeden net bir sonucun çıkması bekleniyor.

Transferin bitmesi bekleniyor

Daha önce İtalyan kulübüne Joao Pedro için 3 milyon euro önermişti ancak cagliari bu teklifi 7 milyon euro istediklerini belirterek reddetmişti.

Bugünkü toplantıda Sarı-Kırmızılılar'ın 4 milyon euro ve bonuslarla birlikte Joao Pedro transferini bitirmesi bekleniyor.

Yakup Çınar/Fanatik.com.tr