Son dakika! Galatasaray Jeison Murillo’yu transfer etmek istiyor

Galatasaray’ın stoper gündemine hemen her gün yeni bir isim dahil oluyor... Luyindama’nın sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasının ardından, Inter’den Diego Godin’le görüşmelere başlayan Sarı- Kırmızılılar, İtalyan devinin oyuncuyu bırakmaya çok sıcak yanaşmaması sebebiyle alternatiflere yöneliyor. Bu doğrultuda, Sampdoria’da forma giyen 27 yaşındaki stoper Jeison Murillo’nun gündeme geldiği ortaya çıktı. Hatta İtalyan medyasında yer alan haberlerde, Galatasaray’ın tecrübeli oyuncuyu kiralamak için Sampdoria’ya 1 milyon Euro önerdiği, bu transferi en çok vatandaşı Radamel Falcao’nun istediği belirtiliyor.

27 yaşındaki Murillo, Sampdoria’dan önce Deportivo Cali, Granada, Cadiz, Las Palmaz, Inter, Valencia ve Barcelona takımlarının formalarını giydi.

Sampdoria izin verebilir

Daha önce Barcelona ve Inter gibi devlerin formalarını da giyen Murillo, sezon başında Valencia’dan 2 milyon Euro’ya kiralanmıştı. Sampdoria’nın oyuncuyu sezon sonunda 12 milyon Euro’ya zorunlu satın alma maddesiyle transfer etmesi gerekiyor. Ancak 17 lig maçının sadece 9’unda forma giyebilen Murillo, yeni takımında bekleneni veremediği için, kulübünün de kiralama yöntemine sıcak baktığı ifade ediliyor.

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