Son dakika! Galatasaray ilk transferini yaptı!

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Aslan, Bursaspor’da birikmiş alacaklarını ihtarname süresi içinde tahsil edemeyen ve serbest kalan Yusuf Erdoğan'ı transfer etti.

Yusuf Erdoğan'ın maddi anlamda zor günler geçiren ve uzun süredir oyuncu maaşlarını ödeyemeyen Bursaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. 26 yaşındaki oyuncunun alacakları için TFF başvurup serbest kalması bekleniyordu. Yusuf bugün serbest kaldı ve Galatasaray ile anlaştı.

Geçen sezon Bursaspor formasıyla 26 maça çıkan Yusuf Erdoğan 26 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Futbola Araklıspor'da başlayan Yusuf Erdoğan, 1461 Trabzon ve Trabzonspor formaları da giymişti.