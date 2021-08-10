Galatasaray ile Getir arasındaki sponsorluk anlaşması imzalandı. Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ile Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek'in katıldığı törende Galatasaray Futbol Takımı'nın 2021-22 sezonu için geçerli olacak forma kol sponsorluğu anlaşmasına imza atıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Ali Polat Bengiserp, "Bugün burada yeni ve çok özel bir işbirliğini sizlerle paylaşmak adına bir araya geldik. 5.5-6 senedir varolan ve son 2.5-3 senede çok önemli gelişme gösteren, hizmet ağını uluslararası pazarlara taşıyabilen Getir Perakende Lojistik A.Ş. firması ile 2021-22 sezonunda geçerli olacak Galatasaray forma kol sponsorluğu anlaşmasını sizlerle birlikte imzalayacağız. Biz Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi olarak sponsorlarımızı sadece belli süre maddi destek veren kuruluşlar olarak görmüyoruz. Bizim yönetimimizdeki paydaşlarımız olarak görüyoruz. Dünyada en çok tanınan Türk spor forması üzerinde yer almak umarım Getir markasına da ulusal ve uluslararası alanlarda da ciddi değer katacaktır. Getir ile yeni projeler üretmeyi de heyecanla beklemekteyiz. İşbirliğimiz umarım sadece formadaki bugün imzalanacak sponsorlukla kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ise, "Getir'i biz 2015 yılında dünyada bir ilk olarak kurduk. Ortalama 10 dakikada süpermarket ürünlerini insanlara ulaştıran bir hizmet. Bizim sattığımız ürünler her yerde var ama bizim sattığımız şey zaman. Biz aslında bir teknoloji şirketiyiz. Polat başkanımın dediği gibi son 2-3 yılda gaza bastık. Bu yılın başında İngiltere'yi açtık. Sırasıyla Hollanda, Almanya ve Fransa geldi. İtalya ve İspanya'da da faaliyet gösteren bir şirket satın aldık. Getir, çok yakında 7 ülkede hizmet veren bir şirket haline gelecek. Sene sonunda da inşallah ABD'de hizmet veren bir şirket olmayı hedefliyoruz. Bir Türkçe firma 'Getir' olarak gittik buralara. Spor da toplumları birleştiren, kucak açan bir dal. Futbol da çok heyecanlı bir ana dal. Futbola bizim son birkaç yıldır yatırımlarımız başladı. Burada Galatasaray'ın özel bir yeri var. Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri. Avrupa'da çok ciddi başarılara imza atmış, Türk bayrağını orada dalgalandırmış bir kulübümüz. Galatasaray ile işbirliğine gitmek bize ayrıca gurur veriyor. 2021-22'de Galatasaray'ın forma kol sponsoru olduk. Yeni sezonun Galatasaray'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Bu birlikteliğimizin de artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Ali Polat Bengiserp ve Tuncay Tütek'in açıklamaları sonrası Getir tarafından getirilen sözleşme, iki tarafın imzaları ile resmiyete kavuştu.