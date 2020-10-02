SON DAKİKA | Galatasaray için Tiemoue Bakayoko iddiası

Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Etebo'yu kadrosuna katan Galatasaray, bir oyuncu daha eklemek istediği orta saha rotasyonu için Chelsea'den Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı. Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Fransız oyuncu için Chelsea ile bir görüşme gerçekleştirdi.

2017'de Monaco'dan 40 milyon Euro bonservis karşılığında Chelsea kadrosuna katılan Bakayoko, sonrasında Milan ve Monaco ile kirarlık 1'er sezon geçirmişti. Chelsea Menajeri Frank Lampard, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.

Chelsea'den ayrılması beklenen Fransız oyuncu, Milan'ın teklifini beklerken Crystal Palace, PSG, Galatasaray, Real Betis ve Napoli'nin oyuncunun transferi adına görüşmeler yürüttüğü belirtildi.



