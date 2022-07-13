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Son dakika! Galatasaray için Anthony Nwakaeme iddiası büyüyor

Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin Galatasaray'la görüştüğü gündeme bomba gibi düştü. Anthony Nwakaeme'nin Galatasaray'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

13 Temmuz 2022, Çarşamba 09:22 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray için Anthony Nwakaeme iddiası büyüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia daha geldi... Kerem Aktürkoğlu'nun yurt dışından taliplerinin olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'ın Trabzonspor 'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldığı ileri sürüldü. Bonservisi elinde olan Nijeryalı futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme yapılacağı belirtilirken, 33 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında...

SON KARAR OKAN BURUK'TA

Trabzonspor'la maaş konusunda anlaşamayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz ay Bordo-Mavililer'le yollarını ayırmış, Karadeniz ekibi de Trezeguet'yi Nwakaeme'nin yerine transfer etmişti. Galatasaraylı yetkililerin Okan Buruk'la görüştükten sonra Nwakaeme, konusunda harekete geçmesi bekleniyor. Buruk'un da Nwakaeme ismine soğuk bakmadığı ve Kerem Aktürkoğlu'nun satılması halinde ligi bilen bir oyuncu olduğu için transferine onay verebileceği gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki günlerde netleşecek.

Akşam


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