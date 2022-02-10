Son dakika! Galatasaray için Ahmed Touba iddiası

Hollanda basını, Galatasaray 'ın sezon başında Beşiktaş 'ın da gündemine gelen Cezayirli stoperi gelecek sezon için transfer listesine aldığını iddia etti. Haberde; "RKC Waalwijk'in Cezayirli defans oyuncusu Ahmed Touba kulübünden yakında ayrılabilir. Galatasaray, Ahmed Touba'yı transfer etmeyi planladığı oyuncular listesine koydu" ifadeleri kullanıldı.

16 maçta oynadı

23 yaşındaki 1.90 boyundaki stoperin sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan Touba bu sezon 16 maça çıkarken 1 asistle oynadı. Cezayirli futbolcu 2 kez de milli takım forması giydi.

Belçika ekibi Zulte Waregem altyapısından yetişen Ahmed Touba, geçtiğimiz sezonun başında Brugge'dan bedelsiz olarak Waalwijk'e transfer olmuştu.















