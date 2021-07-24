SON DAKİKA | Galatasaray, Hernani transferini bitiriyor!

Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt transferlerini bitiren Galatasaray , orta sahasına önemli bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Parma forması giyen Hernani'nin transferini bitirmek üzere olduğu aktarıldı.





Corriere dello Sport'a göre Hernani, yeni sezonda Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor. Cagliari'nin de kadrosuna katmak istediği Hernani'nin Galatasaray'a daha yakın durmasıyla Cagliari ihtimalinin devre dışı kaldığı belirtildi.

Parma'nın Serie B'ye düşmesi sonrası takımdan ayrılması beklenen Hernani için Cagliari ihtimali de devre dışı kalırken Galatasaray'ın transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.





Çalışmalarını sürdürüyor

Parma'da takımdan ayrılması beklense de Hernani, çalışmalarını sürdürüyor. Transferine ilişkin hareketli bir süreç yaşanırken oyuncunun bugün Trento ile oynanacak hazırlık maçında forma giyeceği ifade edilmekte.

2019-20 sezonunda kiralık olarak oynadığı Parma'ya geçtiğimiz yaz transfer döneminde 6.47 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'ten transfer olan 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha; geçtiğimiz sezon takımıyla 33 Serie A maçına çıkarken 7 gol, 3 asistle dikkat çekmişti.