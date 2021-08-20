Süper Lig 'in ilk haftasında Giresunspor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray , ikinci haftada Hatayspor'u ağırlamaya hazırlanıyordu. Galatasaray - Hatayspor mücadelesinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ve UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnsonte'a karşı olan iç saha maçlarını Türk Telekom Stadyumu'nda devam eden zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynamıştı.

Galatasaray - Hatayspor mücadelesi 23 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te başlayacak.