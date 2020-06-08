Son dakika! Galatasaray Hasan Ali Kaldırım ile anlaştı mı?
Fenerbahçe'de forma giyen Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'a transfer olacağı gündeme geldi. Tecrübeli futbolcunun önceliği ise Fenerbahçe. Sarı Lacivertli kulüp ile henüz masaya oturmayan 30 yaşındaki futbolcunun çıkacak karara göre hareket edeceği öğrenildi.
Süper Lig'in heyecanı kaldığı yerden devam etmesine sayılı günler kala, transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Bugün gündeme gelen bomba haber ise Fenerbahçe 'nin tecrübeli sol bekinin ezeli rakibi Galatasaray 'la anlaşmaya vardığı iddiaları oldu.
Ajansspor'un haberine göre, önceliği Fenerbahçe'ye veren Hasan Ali Kaldırım ile yönetim önümüzdeki hafta görüşme yapacak. Taraflar arasındaki görüşmeden sonra milli oyuncunun durumu netlik kazanacak. Hasan Ali Kaldırım ile aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu 2-3 kulüp ilgileniyor.
30 yaşındaki sol bek Süper Lig, Ziraat Türkiye kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere sarı-lacivertli forma ile 8 sezonda 236 maça çıktı. Bu maçlarda 8 gol atarken Süper lig, Ziraat Türkiye kupası ve Süper kupa şampiyonlukları yaşadı.