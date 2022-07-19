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Son dakika! Galatasaray, Haris Seferovic transferini açıkladı

Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Haris Seferovic'i resmen açıkladı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

19 Temmuz 2022, Salı 21:39 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray, Haris Seferovic transferini açıkladı

Süper Lig 'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , Haris Seferovic'i resmen açıkladı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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